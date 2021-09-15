“Çorum’da sağlık sistemi işlemez hale geldi”

Hastanelerde kuyruk sorununu çözümlemek amacıyla başlatılan randevu sisteminin hastaları memnun etmediğini kaydeden Yıldıran, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Hastalar, hastane kapılarında yaşanan kuyruk çilesini sona erdirmek için başlatılan randevu sisteminden şikâyetçi. Telefon ve internet üzerinden randevu alamayanlar yine gece saatlerinden itibaren kuyruğa girerek muayene olmaya çalışıyor. Şanslı olan hastalar randevu alsa da hastaneye giden hemşehrilerimiz bu sefer de saatinde muayene olamamaktan hastanede kuyruk beklenmemesi için hayata geçirilen randevu sistemi maalesef çare olamamıştır.

Hastaların internet, telefon ve sms ile randevu alıp muayene olmaları için oluşturulan sistem, saatlerce süren kuyruk çilesine son verme amacı taşıyordu. Fakat sistemin yetersiz olması, hastane kapılarında yine bildik manzaralara neden oldu.

Hastane önündeki kuyrukta yine saatlerce bekleyen hastalar, telefonla randevu sistemini kullanmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

Hastane önünde bekleyenler internet ve sms ile randevu sisteminden de şikayetçi. Hastane koridorlarında saatlerce tedavi sırası almak için beklemek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililere isyan ediyor.

Her ay mütemadiyen sağlık müjdesi veren siyasilerimizden Çorum halkı adına beklentimiz, müjdelerin sırf siyasi beklenti üzerine sayılar vermeleri değil sorunun kökenine inerek konunun uzmanları ile görüşerek çözüme matuf, halkımıza ciddi manada hizmete yönelik müjdeler vermeleridir.” (Haber Merkezi)

