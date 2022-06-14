Çorum’da sağanak sonrası yollar göle döndü!
Çorum'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Özellikle Osmancık Köprüsü çevresinde ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı.
Güncel 14.06.2022, 12:08
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