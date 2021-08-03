Çorum’da robotik kodlama yaz kampı başladı

Ortaokul ve lise öğrencilerine ilk, orta ve ileri seviye gruplar halinde, yoğunlaştırılmış şekilde verilecek olan robotik kodlama uygulama eğitimleri, Yunus Emre İş Merkezi’nde bulunan dernek merkezinde gerçekleştirilecek.

Çocukların motor gelişim becerilerinin artmasına, mekanik becerilerinin ve perspektif bakış açılarının gelişmesine, pratik ve analitik düşünme becerilerinin artmasına ve çocukların küçük yaşta bilimsel araştırma eğilimleri kazanmasına olanak sağlayan Robotik Kodlama Yaz Kampına başvurular, Çorum Mucitler Derneği internet sitesi üzerinden yapılacak.

Ayrıca kampta; “Robotik kodlama nedir, ne değildir?”, “Alternatif Robotik setler nelerdir?”Arduino nedir? Arduino Çeşitleri nelerdir, Nasıl kodlanır? Arduino IDE indirmesi ve yüklemesi nasıl yapılır?Arduino üzerindeki birimler nelerdir? Tinkercadcircuits ile Arduino nasıl kodlanır? Tinkercad ile simüle etme nasıl yapılır? Arduino giriş ve çıkış portları, nelerdir? vb sorular cevaplanarak, Ledlerle çalışmak ve değişik led projeleri (Trafik lambaları, polis ışıkları, kara şimşek ışığı vb), Bread board nedir ve kullanımı, Değişkenler gibi temel dersler haricinde yapay zekâ uygulamaları ile 3D tasarım ve baskı teknik eğitimi verileceği dile getirildi.

(Haber Merkezi)

