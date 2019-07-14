Çorum’da renkli ve neşeli günler

Geçtiğimiz Cuma günü Saat Kulesi’nde düzenlenen mehter, semah ve halkoyunları gösterileri ile start alan ve konserlerle Çorumluların coşkusunun doruğa ulaştığı festivalde geleneksel hale gelen kortej yürüyüşü de büyük ilgi gördü.

15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşünde Belediye Bando ekibi, Mehteran ekibi, Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu ve Çorum Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Kafkas Halk Dansları Topluluğu ekibi sırayla kortej geçişi yaparak vatandaşları selamladı.

Havanın yağışlı olmasına rağmen renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile devam eden ve yağışın etkisiyle kısa süren gösterinin ardından kortej geçişine geçildi.

Kortejde halkoyunları ekipleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının araçları sırasıyla geçerek protokolü ve halkı selamladı. Kortej geçişinde motorcuların akrobasi gösterisi büyük ilgi gördü.

Motorcuların gösterisinin ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf oda başkanları vatandaşı selamlayarak alana geldi. ÇESOB Başkanı Gür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çiçek takdim ederken, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ise kask hediye etti.

Belediye Başkanı Aşgın da yaptığı kısa konuşmada festival etkinliklerimiz kapsamında 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda kortej geçişi yaptıklarını hatırlatarak emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Aşgın, “Çorum, sadece dünyanın merkezi değil, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve aynı zamanda ticaretin merkezidir. 36. Hitit Fuar Festivali’ni esnafımız ve hemşehrilerimiz ile el ele gönül gönüle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Buradaki tören Çorum Belediyesi Bando Takımı’nın kortej geçişi ile sona erdi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)