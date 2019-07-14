Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
0
ALTIN
260.649
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.1970
EURO
0.0000

Çorum’da renkli ve neşeli günler

Çorum’da 4 yıl aradan sonra gerçekleşen 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali renkli görüntüler oluşmasına sebep oldu.

Çorum’da renkli ve neşeli günler

Çorum’da 4 yıl aradan sonra gerçekleşen 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali renkli görüntüler oluşmasına sebep oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:40
Çorum’da renkli ve neşeli günler

Geçtiğimiz Cuma günü Saat Kulesi’nde düzenlenen mehter, semah ve halkoyunları gösterileri ile start alan ve konserlerle Çorumluların coşkusunun doruğa ulaştığı festivalde geleneksel hale gelen kortej yürüyüşü de büyük ilgi gördü.

15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşünde Belediye Bando ekibi, Mehteran ekibi, Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu ve Çorum Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Kafkas Halk Dansları Topluluğu ekibi sırayla kortej geçişi yaparak vatandaşları selamladı.

Havanın yağışlı olmasına rağmen renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile devam eden ve yağışın etkisiyle kısa süren gösterinin ardından kortej geçişine geçildi.

Kortejde halkoyunları ekipleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının araçları sırasıyla geçerek protokolü ve halkı selamladı. Kortej geçişinde motorcuların akrobasi gösterisi büyük ilgi gördü.

Motorcuların gösterisinin ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf oda başkanları vatandaşı selamlayarak alana geldi. ÇESOB Başkanı Gür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çiçek takdim ederken, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ise kask hediye etti.

Belediye Başkanı Aşgın da yaptığı kısa konuşmada festival etkinliklerimiz kapsamında 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda kortej geçişi yaptıklarını hatırlatarak emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Aşgın, “Çorum, sadece dünyanın merkezi değil, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve aynı zamanda ticaretin merkezidir. 36. Hitit Fuar Festivali’ni esnafımız ve hemşehrilerimiz ile el ele gönül gönüle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Buradaki tören Çorum Belediyesi Bando Takımı’nın kortej geçişi ile sona erdi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

İlgili Haberler
Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti
Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti
Karslı, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı yöneticisi
Karslı, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı yöneticisi
Ömer Tök, asaleten SGK İl Müdürü oldu
Ömer Tök, asaleten SGK İl Müdürü oldu
Türkülerle mest ettiler
Türkülerle mest ettiler
Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi
Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi
“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”
“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim