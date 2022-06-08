Çorum’da Puduhepa günleri

Turkey ONE Derneği ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediye Başkanlığı, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ahlatcı Holding ve Alapala Holding’in destekleriyle programlanan tanıtım toplantılarının ilki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 7 Mart 2022 tarihinde İstanbul Pera Palas’ta düzenlenmişti.

Çorum programı için T-One yöneticileri, bir kısım sanatçılar ve basın mensupları bugün Çorum’a gelecekler. Konuklara saat 12.00’de Çorumlu Obası’nda İskilip dolması ikram edilecek. Panoramik şehir turu, Müze gezisi ve Hitit müziği sunumunun ardından, Velipaşa Konağı’ndaki akşam yemeğinin menüsünde “Çorum Beşlisi” yer alıyor.

Yarın ise Alacahöyük ve Hattuşa gezilecek, Yazılıkaya’da 3. Hattuşili ve Kraliçe Puduhepa’nın yönettiği Antahşum Bayramı ritüelleri canlandırılacak. (Haber Merkezi)



T-One Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, 7 Mart’ta Pera Palas Oteli’nde yapılan toplantıda konuşurken…



Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. İlber Ortaylı ve T-One Derneği yöneticileri…