Çorum’da protokol bayramlaştı

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Altıntağ Belediye Başkanı Asım Balcı, BARO Başkanı Av. Turan Kalıpçı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Altıntağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm Çorumlu hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Ramazan ayıyla birlikte kalplerin birbirine ısındığını vurgulayarak, “Şöyle bir hatırladığımızda Ramazan ve Kurban bayramlarında namazlarımızı kılamadığımız camilere gidemediğimiz o bayram coşkusunu camilerde yaşayamadığımız günler geride kaldı. Hamdolsun bugün bütün camilerimiz doldu taştı müminlerle. Dualarımız semaya yükseldi.” dedi.

İki üç yıldır pandemiden dolayı çocuk cıvıltısı da yaşanmadığını hatırlatan Aşgın, bugün çocukların ellerinde poşetlerle zilleri çalmaya başladığını, özel bir bayram coşkusu yaşandığını söyledi. Aşgın konuşmasının sonunda tüm Çorumluların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Erol Kavuncu, sevgi, saygı, dayanışma, kardeşlik gibi bütün insani duyguların yükseldiği bir dönemden sonra bugün bayramı yaşadığımızı kaydetti. Kavuncu, “Ülke olarak huzur ve barış içinde bayramı idrak ediyoruz cenabı hakka şükürler olsun. Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim hayırla, huzurla, sağlık içerisinde hep birlikte kardeşçe nice bayramlara buluştursun.” diye konuştu.

Bayramlaşma programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, herkesin Ramazan Bayramını canı gönülden tebrik ederek, Allah’tan hep birlikte nice ramazanlara nice bayramlara sağlık, afiyet, mutluluk içerisinde tekrar tekrar kavuşmayı nasip etmesini diledi. Özellikle dini bayramların insanları birbirine yaklaştırdığının altını çizen Vali Çiftçi, şunları söyledi: “Bayramlarımız akrabalık bağlarını sağlamlaştıran, millet olma şuurumuzu pekiştiren, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yapığı müstesna günlerdir. Cenabı Allah böyle günlere bizi tekrar tekrar kavuştursun diye niyaz ediyoruz. Şair, ‘Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin içindir. Öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin’ diye hitap ediyor vatanımıza. Ay yıldızlı bayrağımızın altında kıyamete kadar hep birlikte bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşamak bizlere nasip olsun.”

Çiftçi, şu anda operasyonda olan ordumuz ve güvenlik kuvvetlerini Cenabı Allah’ın mensur muzaffer eylemesini dileyerek, herkese ailesiyle birlikte mutlu huzurlu bayramlar diledi.



