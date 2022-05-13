“Çorum’da projelerin % 37’si gerçekleştirildi”

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı ikinci toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 273 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çiftçi, toplam tutarı10 milyar 540 milyon TL olan projelerin harcama tutarının 3 milyar lira olduğunu ifade ederek, nakdi gerçekleşme oranının % 37,42 olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, dönem yılı harcama toplamlarına göre, 12 projeyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 81 projeyle DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 57 projeyle Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve 50 projeyle İl Özel İdaresi’nin önde gelen kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

