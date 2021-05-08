Çorum’da polis yaşlı çiftin evini boyadı

Çorum’da Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında Buharaevler Mahallesi Bayat Gediğinde ikamet eden yaşlı çiftin evine gıda kolisi bırakmaya giden Toplum Destekli Polislik ekibi, evlerini boya yapan K. Ö. ve M. Ö. İsimli yaşlı vatandaşlara yardım etti.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Devletimizin tüm personeli vatandaşımıza daha iyi hizmet edebilmek ve sağlıklı kalmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadesi kullanıldı.

