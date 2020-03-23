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Çorum’da park ve meydanlar bomboş

Çorum’da park ve meydanlar bomboş

23 Mart 2020 Pazartesi 21:50
Çorum’da park ve meydanlar bomboş

Çorum’da cadde ve sokaklar havanın güzelliğine rağmen bomboş kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarına genel olarak uyum sağlayan Çorum halkı, evlere kapandı.

Çorum Belediyesi de özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların korona virüs salgınından daha çabuk etkilenmeleri nedeniyle bazı tedbirler aldı. Şehir içerisindeki park, bahçe ve meydanlarda bulunan oturma bankları tamamen söküldü, kameriyelerin etrafına şerit çekildi.

Belediye’nin aldığı tedbirler işe yaradı. Sürekli kalabalık halini gördüğümüz Saat Kulesi Meydanı ise havadan bu şekilde görüntülendi. Şimdi cadde, sokak ve meydanlar bomboş.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurallara uyum sağlayan tüm Çorumlulara teşekkür etti. “TEŞEKKÜRLER ÇORUM” başlığı ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Aşgın, “Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk andan itibaren tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Tüm birimlerimizle hem virüsün yayılmasını önleme hem de denetim çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz. Evde Kal Çorum. Birlikte Başaracağız. Belediyenin koronavirüse karşı aldığı önlemlere azami düzeyde riayet eden tüm hemşehrilerimize ve ilk andan beri büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Başkan Aşgın ayrıca instagram hesabı üzerinden Uzman Psikolog Oğuzhan Cevizci ile birlikte canlı yayında buluşarak koronavirüse karşı alınan önlemleri konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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