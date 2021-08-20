Çorum’da park sayısı 247’ye çıkıyor

Daha yeşil bir Çorum için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çorum Belediyesi, vatandaşları yeşille buluşturmak için mahallelere 6 yeni semt parkı yapıyor.

Çorum Belediyesi, Ulukavak, Gülabibey, Bahçelievler ve Kunduzhan Mahallelerine 6 yeni semt parkı daha yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci ile yaptığı istişareler sonucu ihtiyaç duyulan mahallelere 6 yeni park yapma kararı alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, park yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan her parkın kendine özgü bir özelliğinin olacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Şehrimizi güzelleştirmeye, yeşil dokuyla buluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz zaman kenardan merkeze doğru hizmetleri yapacağımızı söylemiştik. Bunun gereği olarak da Kapaklı mevkiinde muazzam bir park yapımına başladık. Burada büyük oranda sert zemin kısmını bitirmek üzereyiz. Parkımız yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde toprağın yeşille buluştuğu, büyük oyun alanlarının, kameriyelerin, ağaçların, otomatik sulamanın belki de en önemlisi güneş enerjisiyle aydınlatılacak olan bir parkımız olacak. Çocuklarımızın oynayacağı, ebeveynlerin rahatça dinlenebileceği bu parkımızın bizim için de özel bir anlamı var. Parkımıza hemşehrimiz, gururumuz, 15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan ismini verdik. 15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahramanlarımız unutulmasın diye bu ismi verdik. Bundan sonra da hizmetlerimize kenardan merkeze doğru artırarak devam edeceğiz” dedi.

Gülabibey Mahallesi sakinlerinden Sinan Dinç, belediyenin çevreye ve yeşile önem verdiğini belirterek, “Gerçekten belediye olarak çevreye önem verdiğiniz apaçık ortada. Park çok güzel oldu. Hem ailelerin oturabileceği hem de çocuklarımızın oynayabileceği bir mekan oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bahçelievler’de Başkan Aşgın’la konuşup talepte bulunan Serkan Coşkun ise verilen sözlerin tutulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden Serkan Coşkun, “23 Nisan günü başkanımızla Mahsuni Şerif Parkı’nda karşılaşmıştık. Park ihtiyacı talebimizi iletmiştik. Başkanımız birimlere gerekli talimatı vermişti. Hemen çalışmalar başladı. Allah razı olsun. Dediklerine göre de çok güzel bir yer olacak. Başkanımıza ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)