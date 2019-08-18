“Çorum’da otomotiv güçbirliğinden geçer”

Çorum’un yatırım ve hizmet beklentileri ile ilgili Ahmet Ahlatcı’nın iş dünyasının lokomotifi olduğunu, ÇORUM HABER’in de kamuoyu oluşturma görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Toprakçı, “Avrupa’da yaşayan Çorumlular olarak, bu çabalara daima destek olacağız” diye konuştu.

Volkswagen fabrikasının yerinin henüz netleşmediğini, Çorum’un bu konudaki şansının devam ettiğini anlatan Selahattin Toprakçı, güçlü bir lobi oluşturulması halinde otomotiv sanayiinin mutlaka Çorum’a kazandırılabileceğini söyledi.

Toprakçı, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, yurt içinde veya dışında yaşayan tüm Çorumluların güçbirliği yapmasını sağlayabilirsek kazanan Çorum olur.” ifadesini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)