Çorum’da otomatik çelik kepenk imalatına başlandı

Çorum Sanayi Sitesi’nde pergole tente, giyotin cam, alüminyum cam, kepenk başta olmak üzere bir çok hizmeti veren Karamanlı Yapı, hayata geçirdiği yeni üretim bandı ile çevre il ve ilçelere de hitap eder hale geldi.

Oğlu Necip Karamanlı ile birlikte sektörde 45 yıllık tecrübeleri bulunduğunu dile getiren Necdet Karamanlı, daha önce demonde olarak hizmet verdikleri otomatik çelik kepenkleri kurdukları yeni üretim bandı sayesinde Çorum’da üretmeye başladıklarını dile getirdi.

Necdet Karamanlı, “Demonte yapan esnafımızı sunduğumuz imkandan faydalanmaya davet ediyoruz. Otomatik çelik kepenklerini buradan temin ederek hem zaman hem maliyetten kazanabilirler” diye konuştu.

Karamanlı, “Pergole tente, giyotin cam, alüminyum cephe, fotosel kapı, PVC, duşakabin, çelik konstrüksiyon, cam balkon ve ısı camlı balkon işlerinin yanı sıra tüm bu alanlarda bakım ve onarım hizmetini de sunmaya devam ediyoruz. Statik toz boyalı kapılarımız ömürlüktür” diye konuştu.

(Haber Merkezi)