Çorum’da ormanlara 42 milyonluk yatırım

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde önceki gün düzenlenen 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerince uyguladıkları projelere ilişkin sunumlar kurum amirleri tarafından yapıldı.

Toplantıda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Çorum’da gerçekleştirilen yatırım hizmetleri ve ormancılık faaliyetleriyle ilgili Bölge Müdürü Halil Oflu sunu eşliğinde anlatımda bulundu.

Halil Oflu, Çorum’da 3 İşletme Müdürlüğü,31 İşletme Şefliği (12 Yeni Kurulan Şeflik),3 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 1 Fidanlık Şefliği ve 1 Kadastro Mülkiyet Şefliğiyle hizmet yürüttüklerine vurgu yaparak bu birimler tarafından yürütülen çalışmalarla Çorum’da toprağına suyuna sahip çıkmak için yeni orman sahaları oluşturmaya ve yeşil sahalar kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Halil Oflu, “2020 yılında 59 projeyi hayata geçirerek 42 Milyon TL yatırım gerçekleştirildi. Çorum ilinde 2020 yılı içerisinde 8 İlçe (Merkez İlçe, Bayat, Boğazkale, İskilip, Kargı, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu) 29 birimde 2/B madde uygulaması yapıldı.Orman koruma ve işletmecilik projesi kapsamında yeni orman Yol Yapım ve Bakım Faaliyetleriyle 1.451 km yol yapımı ve bakımı gerçekleştirildi.Toprak kaybını ve taşkınları önlemek için 150 hektar alanda yeni tesisler oluşturarak toprak muhafaza ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında ise 10.886 hektar alanda bakım çalışmaları gerçekleştirildi” dedi.

Halil Oflu açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Çorum fidanlığında 815 bin fidan üretimi yapıldı. Çorum il genelinde orman 32 yangını meydana geldi 367 hektar alan zarar gördü. Ekiplerimiz bu sahaları ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. 2021 yılı içerisinde bu sahaları yeşertmek için çalışıyoruz. Ormanların geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında 8.689 hektar orman sahamızda bakım gerçekleştirdik.

Orman üretimi ve geliştirilmesi projesinde başta orman köylülerimizi işlendirerek 510 bin metreküp emval üretimi gerçekleştirerek 30 milyon 282 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Çorum İlinde 2020 yılında Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Güneş Enerjisi ve Üretim Geliştirme olmak üzere 55 Aileye toplamda 1.115.107 TL kredi desteği verildi.2020 yılında Çorum ilinde toplam yatırımımız 42 Milyon TL’dir. Ekiplerimizle birlikte Ormancılık faaliyetleri ve orman köylülerimizin ekonomilerine destek konularındaki yatırım ve hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz”

Çorum il genelindeki tüm yatırımların değerlendirildiği toplantıda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.

(Haber Merkezi)