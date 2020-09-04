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Çorum’da orman yangını büyüyor

Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına hava destekli müdahale ediliyor.

Güncel 04.09.2020, 11:23 04.09.2020, 11:52
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Çorum’da orman yangını büyüyor

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalman köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum ve Sinop'taki Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

 Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, ekiplerin büyük bir gayret ile çalıştığını söyledi.

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