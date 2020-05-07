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Çorum'da operasyon, 27 şüpheli yakalandı

 Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Çorum merkezde uyuşturucu operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:41
Çorum'da operasyon, 27 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerin uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 1 Nisan-5 Mayıs 2020 tarihler arasında Çorum merkezde yapılan operasyonlar sonucu, 27 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda; 1,45 gr. sentetik kannobnod (Bonza), 27 adet extacy hap, 36 adet sentetik ecza, 12,60 gr. esrar maddesi, 49 gr. lkt esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44
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