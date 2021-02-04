Çorum’da ölümler azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadelede 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak tedbirleri açıklaması üzerine alınan tedbirler Çorum'da da etkisini gösterdi

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren tedbirler hayata geçirilmesiyle birlikte koronavirüsle mücadelede kötü günler geçiren Çorum’da tedbirler etkisini göstererek vaka ve vefat sayıları azalmaya başladı.

OCAK AYINDA 64 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan araştırmalar sonucu alınan bilgilere göre ilimizde Kasım ayında 251 kişi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vefat ederken, Aralık ayında ise 275 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aralık ayında ülke genelinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirler Çorum’da da etkisini göstererek vefat sayılarında büyük düşüş yaşanmasını sağladığı, Çorum’da Covid-19 salgını nedeniyle Ocak ayında 64 kişinin vefat ettiği öğrenildi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında Yüksek Riskli İller kategorisinde bulunan Çorum son dönemde kısıtlamaların da etkisiyle riski azalan iller arasında yer aldı. Kısıtlamalar öncesinde neredeyse tamamı kırmızı olan kent haritasında yeşil alanlar arttı.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması Çorum’da vaka sayılarını düşürmeye devam ediyor. Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde tüm kavşaklarda araç ve kişileri tek tek kontrol ederken, genel olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlemleniyor.

Bilim insanları, 14 Ocak'ta ülke genelinde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşısının rehavete neden olmaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmaya devam edilmesi uyarısında bulunuyor.

(Haber Merkezi)