Çorum’da ölüm sayısı doğanları geride bıraktı

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracığıyla yapılan açıklamada ilimizde geçen yıl doğan kişi sayısı, ölen kişilerin altında kaldı. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü verilerine göre, Çorum’da 2020 yılında 3 bin 483 kişinin doğduğu, 3 bin 808 kişinin ise öldüğü belirtildi. Bunun yanı sıra Bin 717 evlenme ve 538 boşanma gerçekleştirildiği vurgulandı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından diğer veriler şu şekilde sıralandı; 2020’de “643 Hususi Damgalı Pasaport, 147 adet Hizmet Pasaportu, 13 adet Pasaport Protokol Belgesi, 239 T.C. Kimlik Kartı verilmiştir. 79 adet vatandaşlık başvuru işlemi yapılmıştır. Toplamda 1.121 adet işlem yapılmıştır.Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde; 1 Müdür, 1 Şef, 17 V.H.K.İ., 4 Sözleşmeli Personel, 2 Hizmetli, 1 İşçi olmak üzere toplam 26 personel bulunmaktadır.

Yapılan İşlemler: 64 adet Kayıt Düzeltme, 31 adet Tanıma, 5 adet Soy Bağı, 6 adet Evlat Edinme, 6 adet Vasiyet, 158 adet Aile Cüzdanı, 84 adet Mavi Kart, 32.085 adet T.C. Kimlik Kartı, 10.697 Sürücü Belgesi Başvurusu, 2.549 Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu, 9.582 Nüfus Kayıt Örneği, 21.171 Adres Beyanı, 5.421 Yerleşim Yeri Belgesi, 969 adet Formül A, 390 adet Formül B, 97 adet Formül C, 51 adet Yabancı Evlenme, 357 adet Yabancı Doğum, 21 adet Yabancı Ölüm, 30 adet Ölüm Mirasçı Bildirimi, 302 adet Evlenme Ehliyet Belgesi, 58 adet Alt-Üst Soy Listesi olmak üzere toplamda 90.696 adet işlem yapılmıştır”

(Haber Merkezi)