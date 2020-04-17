Çorum’da öğretmenlerden eğlenceli Matematik kitabı

Alaca Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ercan Aytekin, Merkez Şehit Onur Bakbak İlkokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Bıçak ve Sungurlu Hürriyet Ortaokulu Matematik Öğretmeni Arif Tankuş halkın ve öğrencilerin evde kaldığı bu süreçte sıkılmadan zaman geçirebilmeleri amacıyla dikkat ve zeka geliştiren eğlenceli matematik kitabı hazırladı.

Matemoji kitabı ulusal ve uluslararası “Eğitim” etkinlikleri düzenleyen Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğinin yayın kuruluşu olan Eyuder Yayınlarından çıktı. Tüm bireylerin dikkat, matematik ve zeka gelişimlerine katkı sağlayabilecek olan elektronik kitap, evde vakit geçiren başta öğrenciler olmak üzere tüm halk için www.eyuder.org üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Kitabın tanıtımında şu ifadelere yer verildi: “Matemoji, öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini isteyen üç öğretmenin çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır.Matemoji ile matematik işlemlerini daha çekici hale getirmek, bireylerin dikkat ve zeka gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.Dört işlem becerisine sahip tüm yaş gruplarına hitap eden bu kitapta; görsel, matematiksel, mantıksal zekayı, düşünme, algılama ve dikkat becerilerini geliştiren 212 soru yer almaktadır. Sorular kolaydan zora doğru dört kategoride sınıflandırılmıştır. Dikkat, matematik ve zeka gelişimimize katkı sağlaması dileğiyle…”

(Aliye ÖNCEL)