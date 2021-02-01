Çorum’da öğrencilerin % 22.5’i akran zorbalığına maruz kalıyor

Proje çerçevesinde, afiş hazırlama, 'Nezaket Benim Süper Gücümdür' konulu slogan yazma, ortak ülkelerle karşılıklı 'Güzel Bir Söz Söyle Zorbalık Sussun' meydan okumaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler Web2 araçları ile tanıştırıldı.

Öğrencilerin yaptığı “Akran Zorbalığı”na yönelik anket ise ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Ankete okuldan 276 öğrenci katıldı. Anket sonucunda, öğrencilerin yüzde 22.5’inin akran zorbalığına maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu azımsanamayacak oran içinde, siber zorbalığın çok ileri boyutta olduğu da görüldü.

Öğretmen Seval Özdemir, “Siber zorbalık, çağımızda çocuklarımızın en çok maruz kaldığı zorbalık türüdür. Çocukların her an çevrim içi olduğu bu günlerde, velilere büyük iş düşüyor. İnternet güvenliği konusunda çocukları sık sık bilgilendirip takip etmeliler. Alay, hakaret ve aşağılamanın, en çok karşılaşılan zorbalık türü olduğu da grafikten anlaşılıyor” diye konuştu.

Seval Özdemir, projenin amacını ise “Arkadaşlığın, sınırların ötesinde de olabileceğini, nezaketin gerçek bir süper güç olduğunu, zorbalığın kötü olduğunu göstermek için farklı ülkelerden öğretmen ve öğrencilerle işbirliği yapmak” şeklinde ifade etti.

(Haber Merkezi)