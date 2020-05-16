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Çorum’da nüfusun yüzde 13,9'u genç 

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Çorum nüfusunun (530 bin 864 kişi) %13,9'unu (73 bin 944 kişi) 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Çorum bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller arasında 72. sırada yer aldı. Bu nüfusun, %51,2'sini genç erkek nüfus, %48,8'ini genç kadın nüfus oluşturdu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21
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Çorum’da nüfusun yüzde 13,9'u genç 

İllere göre incelendiğinde 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,7 ile Şırnak ve %22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,6 ile Muğla, %12,9 ile Balıkesir ve %13,2 ile İzmir oldu.
Türkiye'de ise toplam nüfus 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.


ÇORUM'DA İKAMET EDİP BAŞKA BİR İLE ÜNİVERSİTE OKUMAYA GİDEN GENÇLERİN ORANI %4,4 
2019 yılı ADNKS sonuçlarına göre 18-24 yaş grubunda Çorum'da ikamet eden 52 bin 106 gencin %4,4'ü (2 bin 273 kişi) başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu oran genç erkeklerde %3,9 iken genç kadınlarda %4,8 oldu.
İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili %17,5 ile Bayburt ve %17,0 ile Isparta izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %0,4 ile Şırnak, %0,6 ile Şanlıurfa ve %0,8 ile Diyarbakır oldu
Türkiye'de ise 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı %4,4 oldu. Bu oran genç erkeklerde %4,2 iken genç kadınlarda %4,7 oldu.
ÜLKEMİZDE GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI %25,4 OLDU
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %20,3 iken 2019 yılında %25,4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında %17,6 iken 2019 yılında %22,5 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında 25,3 iken 2019 yılında %30,6 oldu. (Haber Merkezi)

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