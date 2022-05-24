Çorum’da Nisan ayında 694 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülke genelindeki konut satış istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre ülke genelinde Nisan ayında 133 bin 58 konut satıldı. Bu konutlardan 694’ü Çorum’da, 2 bin 170’i Samsun’da, 480’i Tokat’ta ve 389’u da Amasya’da satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve %6,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25'er konut ile Ardahan ve Hakkari, 47 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA NİSAN AYINDA 6 BİN

447 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,1 artarak 6 bin 447 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi. (Haber Merkezi)

