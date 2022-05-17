Çorum’da nesli tükenmekte olan su samuru ilk kez görüntülendi!

Çorum’un Oğuzlar İlçesinde Obruk Barajı kenarında su samuru gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.



ÇOCUKLARIYLA DİYALOĞU GÜLÜMSETTİ

Su samuruyla karşılaştığı anı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın çocuklarıyla yaşadığı diyalog ise gülümsetti.

Görüntülerde çocuklarına ‘Bir şey var burada çabuk gelin’ diye seslenen baba, ‘Bu ne yapıyor şimdi’ diye soran çocuğuna “Su iti, güneşlenmeye çıkmıştı yakaladım ben onu” diyor.

Tugay GÖKTÜRK