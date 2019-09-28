Çorum’da müze ve örenyerlerini 111 bin 694 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısının, 2018 yılında 2017 yılına göre %1 artarak 3 milyon 337 bin 766 olduğunun kaydedildiği açıklamada, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının ise 2018 yılında 2017 yılına göre %37,3 artarak 28 milyon 169 bin 615 olduğu belirtildi.

Türkiye'de 2018 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %44,5 artarken 2018 yılında 18 milyon 512 bin 407 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %65,7 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenlerin sayısı da 9 milyon 657 bin 208 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %34,3 oldu.

Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 599 ile İstanbul olurken, 7 bin 72 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 410 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 349 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.

Yapılan araştırmada Çorum’daki müze ve ören yerlerini 111 bin 694 kişi ziyaret ederken satılan müze kartı sayısı ise 1031 oldu. Müzelerde bulunan eser miktarına bakıldığında da Çorum müzelerine 32 bin 156 eser bulunduğu, bunlardan 16 bin 102 tanesinin arkeolojik materyal, 2986 tanesinin etnografik materyal, 3826 tanesinin sikke ve 4500 adetinin ise mühür ve mühür baskısı olduğu dile getirildi. TÜİK tarafından yapılan açıklamada taşınmaz kültür varlıkları sayısına bakıldığında ise 2018 yılı verilerine göre Çorum’da toplamda 293 taşınmaz kültür varlığı bulunduğu, bunlardan 115’inin sivil mimarlık, 76 tanesinin dinsel, 67 tanesinin kültürel, 8 tanesinin idari, 7 tanesinin askeri, 2 tanesinin endüstriyel ve ticari 15 tanesinin mezarlık, 2 tanesinin kalıntı ve 1 tanesinin ise korumaya alınmış sokak olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)