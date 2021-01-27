Çorum’da mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde koronavirüs (Covid-19) vakasında yüzde 85’e yakın bir düşüş yaşandı. Vakaların düşmeye başladığı kentte ise ilk defa mutasyona uğramış olan ve daha ölümcül olduğu tespit edilen yeni tip koronavirüse rastlandığı öğrenildi.

Çorum’da önceki gün yapılan iki koronavirüs testinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İngiltere'de tespit edilen ve birçok ülkeye yayılan mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü Çorum’a da yayıldı.

Edinilen bilgilere göre; Çorum’da önceki gün yapılan testler sonucunda bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Mutasyonlu koronavirüs hastası iki kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu kişilerle temaslı olduğu belirlenen kişiler de karantina altına alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüs şüphesi nedeniyle, alınan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Numunelerin incelenmesinin ardından koronavirüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan tür olup olmadığı ortaya çıkacak.

(Nurdan AKBAŞ)