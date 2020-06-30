Çorum’da motosiklet sayısında artış var

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri kapsamında Çorum’daki trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları konusunda basın bülteni düzenledi.

Çorum'da Motorlu Kara Taşıt Sayısı’nın bir yılda bin 182 Adet arttığının belirtildiği açıklamada Çorum’da 2020 yılı Mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının bir önceki aya göre 508 adet (%0,29) bir önceki yılın aynı ayına göre bin 182 adet (%0,69) artarak 173 bin 438 âdete ulaştığı dile getirildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 173 bin 438 motorlu kara taşıtının; % 47,2'si (81 bin 795 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 709 adet) minibüs, %0,6'sı (bin 72 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 358 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 758 adet) kamyon, %10,3'ü 17 bin 929 adet) motosiklet, %0,2'si (351 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,9'u (41 bin 466 adet) de traktörlerden oluşurken Çorum'da Mayıs ayında 4 bin 296 adet taşıtın devrinin yapıldığı, devri yapılan taşıtların içinde %67,2'si ile ilk sırada otomobil %12,5 ile Kamyonet ve %12 ile traktörün bulunduğu ifade edildi.

2020 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 448 bin 381 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğunun belirtildiği açıklamada Çorum’da 2020 yılı Mayıs ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Motosiklet (%2,3), traktör (%1,8) ve kamyonet (%0,5) ve şeklinde gerçekleşti.

(Haber Merkezi)