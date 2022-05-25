Çorum’da motorlu araç sayısı 182 bin 11’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Motorlu kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6'sını otomobil, yüzde 36,7'sini motosiklet, yüzde 11,3'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,0'ını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK’in verilerine göre Çorum’da da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 182 bin 11’e ulaşırken, bölgedeki illerden Samsun’da 403 bin 722, Tokat’ta 194 bin 969 ve Amasya’da ise 127 bin 347 motorlu araç bulunduğu bildirildi.

(Haber Merkezi)

