Çorum’da Milli Savunma Üniversitesi bilgilendirmesi

Çorum’da Milli Savunma Üniversitesi’nin öğrenci temin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.



2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Üniversiteis Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in katıldığı toplantıda rehber öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada: “2022 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri” kapsamında öğrencileri yönlendirme ve yerleştirme sürecine ilişkin rehber öğretmenlerimize yönelik bilgilendirme semineri yapıldı. Programa Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu' da katılarak öğretmenlerimize bilgilendirmelerde bulundu” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

