Çorum’da “mercan ormanı” oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan “Mercan Seferberliği” kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında oluşturulan protokol çerçevesinde Çorum'da “AÇSHB Mercan Ormanı” oluşturuldu.

Fidan dikme törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Aşkın Şaşmaz, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, 6284 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon komisyon kurulu temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mercan Hatıra Ormanı'na fidanlar kadınların geniş katılımıyla toprakla buluşturuldu.(Haber Merkezi)

