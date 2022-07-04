Çorum’da mantar vakaları artıyor

Mantar yedikleri öğrenen Düvenci beldesi Kışladeresi Mahallesi’nden M. T., Karahisar Köyünden N.G., Feruz köyünden Ş. D., Yoğunpelit köyünden V. S., Ulukavak mahallesinden A. Y. ve Bahçelievler mahallesinden E.Y. bir süre sonra rahatsızlandı.

6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri nedeni ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşılan kişilerin tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.