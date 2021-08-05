Çorum’da kütüphanelere kayıtlı 60 bin 115 kişi var

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Yılı Kütüphane İstatistiklerinden “Çorum İli Kütüphane İstatistikleri, 2020” konulu bir basın bülteni hazırladı.

Çorum ilinde halk kütüphane sayısının21 olduğu belirtilen çalışmada halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısının 364 bin 831, kullanıcı sayısının 189 bin 200, kayıtlı üye sayısı 60 bin 115 ve ödünç verilen materyal sayısının ise 111 bin 491 olduğu dile getirildi.

Türkiye genelinde halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısının 21 milyon 125 bin 16 olduğu, 364 bin 831 adet kitap ile ülke genelinde halk kütüphanelerinde yer alan kitapların %1, 7'sinin Çorum ili kütüphanelerinde bulunduğu; halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı en fazla olan il ise 1 milyon 848 bin 849 adet ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul’u Ankara (765 bin 486 adet), Konya (583 bin 490 adet), Isparta (541 bin 599 adet) ve İzmir (506 bin 407 adet) takip ediyor.

Halk kütüphanelerinde en az kitap bulunan iller ise 50 bin 587 kitap ile Ardahan oldu. Ardahan’ı Kilis (54 bin 795 adet), Yalova (63 bin 920 adet) ve Hakkari (82 bin 767 adet) illeri takip etti. Çorum ili bu sıralamada 364 bin 831 adet kitap ile ülke genelinde ilk 15. sırada yer aldı.

Çorum’da halk kütüphanelerinde bulunan kitapların konularına göre incelendiğinde %47,9'u edebiyat ve retorik, %19,6'sı sosyal bilimler, %10,2’si coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, %5,3’ü din, %4,1'i genel, %3,9’u sanat, %2,8'i uygulamalı bilimler ve teknoloji, %2,6’sı felsefe ve psikoloji, %1,9’u doğa bilimleri ve matematik, %1,5'i ise dil ve dilbilim konularında olduğu görüldü.

Ayrıca ilimizde bulunan devlet okullarında 201, özel okullarda 30 ve özel kurslarda 44 olmak üzere eğitim kurumlarında toplam 275 adet kütüphane bulunduğu, kütüphanelerde bulunan materyal sayılarının ise 252 bin 138 adet kitap, bin 137 adet süreli yayın, 313 adet CD, 90 adet DVD, 3 bin 421 adet afiş, atlas, harita, mikrofilm, disket, vb., 316 adet bilgisayar, 87 adet etkileşimli tahta, 49 adet satranç masası, 42 adet zeka oyunları şeklinde olduğu dile getirildi.

(Hatice Asuman ATEŞ)

