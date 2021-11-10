Çorum’da köylülerin Atatürk sevgisi: Kendi imkanlarıyla heykelini diktiler
ÇORUM’da merkeze bağlı Büğet köyünde vatandaşlar, aralarında topladıkları parayla 2,5 metrelik Atatürk heykeli yaptırdı. Anıt heykel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde anma töreniyle açıldı.
Güncel 10.11.2021, 20:04
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Merkeze bağlı 100 haneli Büğet köyünde yaşayan vatandaşlar, kendi aralarında para toplayıp, Atatürk Anıtı yaptırmaya karar verdi. Büğet Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde vatandaşlardan önce para toplandı ardından da anıt yaptırıldı. Köy meydanına yerleştirlen 2,5 metre uzunluğundaki anı heykelin açılış için 10 Kasım tarihi seçildi. Anıtın açılışı, Ulu Önder'in ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'teki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirildi.
Dernek Başkanı Ceylah Yaşar, “Atatürk Anıtı köy meydanına yapıldı ve bu önemli günde de açılışını gerçekleştirdik. Hep birlikte bu önemli günde bir araya geldik” dedi.
(Yusuf ÇINAR)
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