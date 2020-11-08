Çorum’da koronavirüse 2 günde 12 kurban daha

Yaklaşık bir yıldır dünya gündeminde bulunan ve bugüne kadar dünya genelinde 50 milyon insana bulaşan koronavirüs salgını ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Kurban Bayramı sonrasında büyük bir artışa geçti. Vaka ve ölümlerdeki artışlar alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamazken, ilimizde son iki günde 12 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son haftalarda Covid-19 salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artışın devam ettiği, özellikle 5 Ekim’den beri geçen sürede yaşanan can kayıplarının 136’ya ve Kasım ayından beri ise 7 gün içinde 42’ye yükseldiği öğrenildi.

Yapılan uyarı, denetim ve çalışmalara rağmen bir türlü durmayan vaka artışlarının ölüm sayılarını daha da artırmasından endişe ediliyor. Buna göre koronavirüs salgını kapsamında ilimizde son bir ayda yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3 ve 1 Kasım'da 3 hasta, 2 Kasım'da 12, 3 Kasım'da 6, 4 Kasım'da 3, 5 Kasım'da 6 hasta, 6 Kasım’da 5 hasta ve 7 Kasım’da ise 7 hasta”

Öte yandan Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen koronavirüs tüm dünyada yeniden etkisini artırırken, dünya genelindeki virüslü vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 253 bin 553'e yükseldi. 35 milyon 437 bin 738 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

(Haber Merkezi)