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Çorum’da ‘koronavirüs’e 16 gün içinde 49 kurban

Çorum’da önceki gün yeni tip koronavirüs dolayısıyla 3 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncel 21.10.2020, 19:25
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Çorum’da ‘koronavirüs’e 16 gün içinde 49 kurban

Kurban Bayramı sonrasından beri “Çok Yüksek Riskli” bölgeler grubunda yer alan Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları da vefat sayılarına yansımaya devam ediyor.

Yapılan açıklamalara, çalışmalara, denetim ve uyarılara rağmen koronavirüs (Covid-19) Çorum’da bir türlü durdurulamıyor. Covid-19’a karşı alınan önlemlere rağmen Kurban Bayramı sonrasında yayılma hızı bir türlü durmayan ve gitgide şehrin tamamını etkisi altına alan Covid-19’dan 20 Ekim 2020 Pazartesi günü 3 kişi daha vefat etti. Buna göre ilimizde son 16 günde 49 kişi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

Buna göre 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi, 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de ise 3 kişi Covid-19 dolayısıyla can verdi.

(Haber Merkezi)

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