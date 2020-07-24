“Çorum’da koronavirüs vakalarında artış var”

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlatıldığını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, yeni normalde seyahat yasağının kalkmasıyla birçok Anadolu kentinde olduğu gibi Çorum’da da koronovirüs vaka sayısının arttığına dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu.

Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesinde yazılı bir açıklama yayınlayan Dr. Ömer Sobacı koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekerken, resmi açıklamalar dışında bazı mecralarda verilen bilgilere itibar edilmemesini istedi.

Sosyal mesafe ihlallerinin vakalarda artışın en önemli nedeni olduğunu kaydederek özellikle ilimizde yeni vakaların yaş ortalamasının düşüş eğilimi olduğunu anlatan Ömer Sobacı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Koronavirüs Hastalığı ile ilgili salgının başladığı ilk günden itibaren ilimizde tüm süreç Bilim Kurulu ve ilgili Bakanlıkların direktifleri doğrultusunda Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir. Özellikle Haziran ayı başından itibaren iller arası seyahat yasağının kalkması ile birlikte bir çok Anadolu şehrinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarında belirgin bir artış yaşanmıştır. Vakaların büyük çoğunluğunun, ilk tespit edilen vakanın çevresinde yapılan temaslı taraması sonucu ortaya çıktığı, aile içi ve akrabalar arası yoğun bir bulaştırıcılığın söz konusu olduğu görülmektedir. Bu gerçeklerden hareketle, salgın riski ortadan kalkana kadar geleneksel alışkanlıklarımıza bir müddet ara vermek, ziyaretlerimizi uzaktan ve gerektiğinde teknolojik imkanlardan yararlanarak yapmak bizim için en sağlıklı yöntem olacaktır.

Yeni tespit edilen vakalarda yaş ortalaması düşüş eğilimi göstermekte olup, buna bağlı olarak yoğun bakım hasta sayılarında da ciddi azalma olmuştur. Ancak bu hastalığın özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için büyük bir risk olarak karşımızda durmakta olduğu gerçeği gözden ırak tutulmamalıdır. Bu nedenle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar kendilerini çok iyi izole etmeli, bizler toplumsal olarak öncelikle kendi sağlığımız konusunda, daha sonra da özellikle bahsettiğimiz bu riskli gruplara karşı duyarlılığımızı en üst düzeyde tutmalı ve bu sürece en iyi şekilde destek vermeliyiz.

Son zamanlarda ilimizdeki vaka sayılarını konu edinen haberlerle ilgili olarak; öncelikle salgın hastalıklarla ilgili verilerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, verilerin Halk Sağlığı uzmanlarınca değerlendirilip, analiz edilip yorumlanması gereken bilimsel ve teknik bir husus olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimiz tarafından duyurulan veriler ve uyarılar haricinde resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Daha önce belirttiğimiz gibi, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve temizliğe dikkat etmek salgının seyrini belirleyen en önemli tedbirlerdir. Toplumsal olarak bu tedbirlere riayet edildiği takdirde bizim için her yer güvenli olacak, tedbirsiz davranıldığı sürece de dünyada hiçbir bölge güvenli olamayacaktır”

(Haber Merkezi)