“Çorum’da koronavirüs vaka sayısı 2,5 kat arttı”

Vaka sayılarının Eylül ve Ekim aylarına göre Kasım ayında 2,5 kat arttığını vurgulayan Vali Çiftçi, “Sağlık Müdürlüğümüze ve sağlık çalışanlarımız da bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Hakikaten canları pahasına güzel bir çalışma yürüttüler. Gece demeden gündüz demeden ellerinden geldiği kadar güzel bir çalışmaya imza atıyorlar” dedi.

Belediye tarafından filyasyon ekiplerinin kullanımını için kiralanan 32 aracın teslim töreninde geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bakan yardımcısı ile görüşme yaptığını ve o görüşme esnasında 25 ek araçla ilgili çalışma yapılması hususunda görüş birliğine varıldığını ifade eden Vali Çiftçi, “Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi de kısa bir süre içerisinde 25 araçla ilgili bir çözüm geliştirdiler. Daha önce tahsis edilen 7 araca ilave olarak 25 aracı daha Sağlık İl Müdürlüğümüze tahsis ettiler. Filyasyon ekipleri bu araçları kullanacak” diye konuştu.

koronavirüs vaka sayısının şu anda 64 milyonu aştığını ve 1,5 milyon kişinin ise vefat ettiğini hatırlatan Vali Çiftçi, “Dolayısıyla bunun ülkemize ve ilimize de yansımaları var. İlimizdeki Eylül ve ekim aylarındaki vaka sayısı Kasım ayında neredeyse 2,5 kat arttı. Kısa süre içerisinde filyasyon çalışmalarını neticelendirmek, pozitif vakaların bir an önce izolasyona alınması ve ilaç tedavilerine başlanılması açısından bu sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Belediyemizin tahsis ettiği 25 araçla beraber filyasyon çalışmalarının daha da hızlanacağını ve kısa süre içerisinde de bu ç alışmaların bir neticeye kavuşacağını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇORUM HALKINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı yapılan çalışmalara Çorum halkının da destek vermesi halinde başarıya daha hızlı ulaşabileceklerini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Vali Çiftçi şunları söyledi: “Bu çalışmaları hep beraber yürütürsek Çorum halkı da bize destek verirse hep beraber bunun altından kalkabiliriz. Muhterem Çorum halkından şunu istirham ediyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin almış olduğu kararlara uyalım. Kurallara ne kadar uyarsak bu beladan da o kadar hızlı bir şekilde kurtuluruz diye ümit ediyorum”

SOBACI VE GÜR’DEN PROTOKOLE TEŞEKKÜR

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, filyasyon ekibine verilen araç desteği nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı “Katkılarından dolayı Çorum Belediyemize, esnaf odamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşan ÇESOB Başkanı Gür de “Bu zor günlerde esnafımıza destek için Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle üçlü protokol çerçevesinde Servisçiler ve Şoförler Odamızın üyelerine hem bir destek amacıyla hem de filyasyon ekibimizin Çorum’da daha etkin çalışması için bir araya gelindi. Emeği geçenlere başta Çorum Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)