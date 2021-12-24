Çorum’da korona virüsünden 1483 kişi yaşamını yitirdi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte bugüne kadar 1483 kişinin korona virüsünden yaşamını yitirdiğini söyledi.

Buhara Kültür Merkezi’nde merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Çiftçi, 2021 yılının devletimiz ve milletimiz açısından zor bir sene olduğuna dikkati çekerek deprem, sel ve orman yangınlarının yanı sıra son günlerde yaşanan ekonomik buhranların da bunda katkısı olduğunu söyledi. 2022 yılının zor günlere sahne olmamasını temenni eden Çiftçi, “2 yıldır pandemi süreci yaşıyoruz. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar bin 483 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Ben vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Covit-19’la mücadelemizde en büyük silahımız aşı olmak. Mahalle muhtarlarız özellikle de köy muhtarlarımız köyde yaşayan vatandaşlarımızı organize edebilirlerse Sağlık Müdürlüğümüz toplu olarak aşılama yapabilecekler” dedi.

Toplantıya Vali yardımcıları Hakan Kubalı, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.