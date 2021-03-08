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Çorum’da korkutan yangın

ÇORUM’da ayakkabıcılar arastasında meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 

Güncel 08.03.2021, 15:24
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Çorum’da korkutan yangın

Yangın  kent merkezinde bulunan  ayakkabıcılar arastasında Saat 14.30 sıralarında  meydana geldi. Onlarca işyerinin bulunduğu ayakkabıcılar arastası olarak bilinen  yerde   çok sayıda iş yerinin bulunduğu iki katlı ahşap iş yerinin  çatısından alevlerin yükseldiğini görenler   itfaiye arayıp yardım istendi.   Kısa sürede  olay yerine çok sayıda itfaiye  ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir taraftan da   bazı esnaflar iş yerlerini boşaltmak için  uğraş verdi.  Yangın nedeniyle  toplanan meraklı vatandaşlar  cep teflonuna sarılıp yangını görüntülemeye çalıştı. Polis kalabalığı güçlükle uzaklaştırırken, yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı.


 

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