Çorum’da korkutan yangın

Yangın kent merkezinde bulunan ayakkabıcılar arastasında Saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Onlarca işyerinin bulunduğu ayakkabıcılar arastası olarak bilinen yerde çok sayıda iş yerinin bulunduğu iki katlı ahşap iş yerinin çatısından alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye arayıp yardım istendi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir taraftan da bazı esnaflar iş yerlerini boşaltmak için uğraş verdi. Yangın nedeniyle toplanan meraklı vatandaşlar cep teflonuna sarılıp yangını görüntülemeye çalıştı. Polis kalabalığı güçlükle uzaklaştırırken, yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı.



