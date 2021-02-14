Çorum’da konutun metrekare fiyatı bir yılda yüzde 39 arttı

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak, Karadeniz bölgesinde son 1 yıl içerisinde gayrimenkulün değerlendiği il ve ilçeleri sıraladı. Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi ile bölgedeki en pahalı ve en ucuz iller ortaya çıktı.

Hürriyet Emlak, açıkladığı Ocak 2021 Endeksi’nde Karadeniz bölgesindeki il ve ilçelerin son 1 yıl içerisindeki yükselişini ortaya koydu. Emlak Endeksi hem satılık hem de kiralık olarak il ve ilçeleri değerlendirirken, amortisman sürelerini de hesapladı. Hem satılık hem de kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarının değerlendirildiği Ocak 2021 Endeksi’nde bölgenin en pahalı ve en ucuz illeri de ortaya çıktı.

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’nden elde edilen verilere göre Karadeniz bölgesinde satılık konutlardaki ortalama metrekare fiyatlarında en yüksek artış %56 ile Düzce’de oldu. Düzce’yi %48 ile Bartın, %41 ile Ordu, %40 ile Bolu ve %39 ile Çorum takip etti.

Bir yıl içerisinde satılık konut ilan sayılarında %41 gibi bir yükselmenin gözlemlendiği Düzce’de ortalama fiyatlarında en büyük artışın gerçekleştiği ilçe %76,30 ile Cumayeri oldu. Cumayeri’ni %61,64 ile Akçakoca ve %56,63 ile Düzce Merkez takip etti.

Karadeniz bölgesinde satılık konutlarda en ucuz il 1.780 TL ortalama fiyat ile Giresun, en pahalı il ise 3.170 TL ortalama fiyat ile Bartın oldu.

Çorum’da ise Ocak 2020’de Bin 505 TL olan metrekare fiyatının 2021 Ocak ayında 2 bin 91 TL’ye çıktığı, yıllık değişimin yüzde 39 olduğu ve alınan konutun amortisman süresinin de 29 yıl olduğu dile getirildi.

Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi’ne göre Karadeniz bölgesinde son 1 yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği il yine Düzce oldu. Şehirde %28’lik bir yükseliş gerçekleşirken Düzce’yi %18 ile Bolu ve Sinop, %16 ile Çorum ve %15 ile Karabük takip etti.

Kiralık konut fiyatlarının en fazla arttığı Düzce’de Akçakoca ilçesi %111,85’lik bir yükseliş gösterirken, Düzce Merkez’de %30,18’lik bir fiyat artışı dikkat çekti. Karadeniz bölgesinde kiralık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu il 12 TL ile Sinop olurken en ucuz il 6 TL ile Amasya oldu.

(Haber Merkezi)