Çorum’da konut satışlarında büyük düşüş

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 31 ve bir önceki aya göre %17 oranında azalarak 431 adet oldu. Çorum’da 431 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,5’lik pay alarak 38’inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8.240 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 5.091 konut satışı ve % 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 87 AZALDI

2019 yılı Mayıs ayında Çorum’da satılan konutların %6’sı ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 30’uncu sırada yer aldı.

Çorum’da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %87,6 oranında azaldı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 405 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %2,4 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum’da toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%94) sıralamasına göre 52’inci sırada yer aldı.

2019 Mayıs ayında Çorum’da satılan konutların 255 adedi ilk defa satılırken, 206 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %52,2 iken; ikinci el satışlarının payı ise %47,8 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı %41,1, ikinci el satışlarının payı ise %58,9 oldu. (Haber Merkezi)