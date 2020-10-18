Çorum’da konut satışları yüzde 11,3 azaldı

Türkiye genelinde 2020 yılı Eylül ayında 136.744 konut satıldı. 482 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının %0,6’sı Çorum’da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 35. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da ipotekli konut satış sayısı bir yılda % 50,1 azalarak 183 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Çorum’da diğer satış türleri sonucunda 635 konut el değiştirdi. Çorum’da diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından %0,6’lık pay alarak 35. sırada yer aldı.

Çorum’da 818 konut satışının, 321’i ilk satış, 497’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalış göstererek 95 bin 368 oldu. Çorum’da ise 818 konut satışının 321’i (%39,2) ilk satış, 497’si ise (%60,8) ikinci el satış olarak gerçekleşti.