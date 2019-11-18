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Çorum’da konut satışı geçen aya göre azaldı

Türkiye genelinde 2019 yılı Ekim ayında 142 bin 810 konut satılırken, ilimizde bu rakam 861 adet olarak gerçekleşti. Çorum’da konut satışları ülke genelinde artarken, ilimizde düştüğü gözlendi. Geçen ay bölgemizdeki illerden Samsun’da 2 bin 576, Amasya’da 604 ve Tokat’ta 675 konutun satışı gerçekleşti.

Çorum’da konut satışı geçen aya göre azaldı

Türkiye genelinde 2019 yılı Ekim ayında 142 bin 810 konut satılırken, ilimizde bu rakam 861 adet olarak gerçekleşti. Çorum’da konut satışları ülke genelinde artarken, ilimizde düştüğü gözlendi. Geçen ay bölgemizdeki illerden Samsun’da 2 bin 576, Amasya’da 604 ve Tokat’ta 675 konutun satışı gerçekleşti.

18 Kasım 2019 Pazartesi 22:20
Çorum’da konut satışı geçen aya göre azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı Konut Satışı İstatistiklerinden “Çorum ili, konut satışı” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

GEÇEN AY 861 KONUT SATILDI

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Ekim ayı itibariyle Çorum ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 artarak ve bir önceki aya göre %6,6 oranında azalarak 861 adet oldu. Çorum ili 861 konut satışı ile ülke genelindeki toplam konut satışlarından %0,6'lık pay alarak 36'ıncı sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azalarak 142 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 451 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 978 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 9 012 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ 313 KONUT SATILDI

2019 yılı Ekim ayında Çorum ilinde satılan konutların %36,4'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 28'inci sırada yer aldı. Çorum'da 2019 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %552,1 oranında arttı. Ülke genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %525,1 oranında artış göstererek 50 bin 411 oldu.

548 ADET KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum İlinde 2019 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %30,3 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%63,6) sıralamasına göre 54'üncü sırada yer aldı. 2019 Ekim ayında Çorum'da satılan konutların 314 adedi ilk defa satılırken, 547 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Çorum'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %36,5 iken; ikinci el satışlarının payı ise %63,5 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı %35,1, ikinci el satışlardaki payı ise %64,9 oldu.

(Haber Merkezi)

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