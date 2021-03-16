Çorum’da konut satışı 2020’de yüzde 34 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum'da 2021 yılı Şubat ayında konut satış oranları bir yılda % 34.3 azalarak, 501 olarak gerçekleşti.
Güncel 16.03.2021, 22:55
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Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. 501 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının % 0,6'sı Çorum'da gerçekleşmiş olurken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 33. sırada yer aldı.
Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda % 62,9 azalarak 103 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı % 0,7 ile 27. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,1 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)
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