Çorum’da konut satışı 2020’de yüzde 34 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. 501 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının % 0,6'sı Çorum'da gerçekleşmiş olurken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 33. sırada yer aldı.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda % 62,9 azalarak 103 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı % 0,7 ile 27. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,1 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)

