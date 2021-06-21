Çorum’da klip çekecekler 

Sevilen sanatçı Serkan Bardak, “Köyümüze Dönelim” adlı türküsü ve birbirinden güzel eserleriyle, memleketi Çorum’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt ile birlikte düet ve klip video çalışması yapacak olan Serkan Bardak’ın, Temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkaracağı albüm ve sıngle çalışması heyecanla bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Hüseyin Kağıt ile birlikte Ankara ve Çorum’a özel bir ziyaret düzenleyecek olan Serkan Bardak, Osmancık İlçesinde de klip çekimi planlıyor. Hüseyin Kağıt ve Serkan Bardak’ın Çorum programının Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

(Haber Merkezi)

