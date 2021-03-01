Çorum’da kısıtlamalar sürecek mi?

İki hafta önce Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısında 35’in biraz üzerinde yer alan, ancak bir hafta önce 100 bin de 41 rakamına yükselen Çorum’un normalleşmesi için biraz daha beklemesi gerekecek gibi görünüyor. Bugün vaka sayısı yüz binde 35'in altında kalan 30 ille ilgili adımlar atılacağı öğrenildi.

Koronavirüsle mücadelede bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni dönemde iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak. İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanı sıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak. Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli", Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli" Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli" Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek. Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

Buna göre bugün yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında normalleşme adımlarının başlayacağı 30 ilin açıklanması bekleniyor. Çorum’un yer almadığı illerden riski en az olanlar ise 2 milyon nüfusun yaşadığı Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş. Ayrıca bugün nüfusu 21 milyon 750 bin 193 kişi olan 25 kentin de orta riskli olarak bazı kısıtlamalarının kaldırılması bekleniyor. Çorum ise kısıtlamanın devam edeceği iller arasında yer alıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca önceki gün bir açıklama yaparak bir hafta önceye göre Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olduğunu duyurdu. Ayrıca vaka sayısının en çok arttığı illerin ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu olduğunu sosyal medya hesabından duyurarak “Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)