Çorum’da kısıtlamalar kalkıyor

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde illerin risk haritasına göre kısıtmalaların genel çerçevesi belli oldu. İllerde Hıfzısıhha Kurulları karar verecek. Öte yandan Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasını açıkladı.

Çorum koronavirüs risk haritasında sarı renkle orta riskli iller arasında yer aldı. Bu kapsamda Çorum’da hafta sonu yasağı tamamen kalkıyor. Eğitim tüm kademelerde başlanıyor. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sokak kısıtlaması sona eriyor. Kafe ve restoranlar sabah 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek. Ülkenin tamamında her akşam akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.