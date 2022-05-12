Flaş HaberÇorum’da kene can aldı!
Çorum’da kene can aldı!
Çorum’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Güncel 12.05.2022, 11:44 12.05.2022, 11:50
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Çorum’da kene vakaları can almaya başladı. Önceki gün Çorum’un Alaca İlçesi Kuzkışla Köyünde çobanlık yaptığı öğrenilen yabancı uyruklu Ahmad Ahmedov (40) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ahmedov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmedov’un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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