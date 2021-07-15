Çorum’da kene bir can daha aldı 

Alınan bilgiye göre Çorum’da yaşayan 64 yaşındaki H.E., kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.E.’nin yapılan tetkikler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası olduğu belirlendi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan H.E, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

(Haber Merkezi)

