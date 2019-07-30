Çorum’da kayıtlı işsiz sayısı 27 bin 973’e yükseldi

Toplantıda konuşma yapan İŞKUR Müdürü Ali Şahan, işsizlik oranının giderek arttığını dile getirirken, son olarak oranın Nisan 2019’da %13 seviyesine ulaştığını söyledi.

İstihdamda İşbaşı Eğitim Programı’nın önemini vurgulayan Şahan, “2018 Ağustos ayındaki ekonomik saldırı ile birlikte işsizlik oranları tekrar artmaya başlamış, Ekim 2018 ayında %11.6, Ocak -Şubat 2019 aylarında 14,7, Mart 2019'da 14,1 ve Nisan 2019'da da %13 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte İlimizde de 2018 Aralık ayı sonu itibarı ile 10054 erkek, 12906 kadın olmak üzere toplam 22960 işsiz bulunmakta iken 2019 Haziran ayı sonu itibarı ile bu rakam 12842 erkek, 15131 kadın olmak üzere toplamda 27973 'ya ulaşmıştır.

2019 yılında da Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı başlatılmış olup, İlimizde de Sivil Toplum Kuruluşları tarafımdan ziyaret edilmiş ve diğer işyerleri ise şahsım, İl Müdür Yardımcım, Şube Müdürlerimiz ile İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından ziyaret edilerek İşbaşı Eğitim Programları, işveren teşvikleri anlatılmakta ve işverenlerimiz bilgilendirilmektedir.

"Mesleğiniz yoksa işiniz de yoktur" düsturundan hareketle yine İlimizde faaliyet gösteren tekstil firmalarından gelen talepler doğrultusunda (MEGİP) Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü ile istihdam garantili kurslar başlatılmış olup talepler alınmaya devam edilmektedir. Gerek işgücü piyasası araştırması gerekse işverenlerden gelen talepler doğrultusunda; dokuma konfeksiyon makineci mesleğinde kurslar açılmış ve bu kurslar devam etmektedir. Aynı mesleklerde işverenlerimizden 78 kişilik kurs talebi alınmış, kurslar başladıktan sonra 42 kişi mezun olmuştur.

il Müdürlüğümüzde İşbaşı Eğitim Programları devam etmekte olup,30.06.2019 tarihine kadar toplam 670 işyerine 2409 kişi işyerinde mesleklerini öğrenmek ve çalıştırılmak üzere verilmiştir. Yılsonu itibarı ile hedefimiz ise 3890 olmasına rağmen bu rakamın üzerinde bir hedefle yıl sonunu tamamlayacağız.

Diğer taraftan istihdamın artırılması ve beyaz yakalıların istihdama katılımlarını sağlamak için Hitit Üniversitesi ile ortaklaşa 19-20 Mart 2019 tarihlerinde MYO Kampusu Erol Olçok Konferans Salonunda Kariyer Günü Etkinlikleri yapılmış olup, çok sayıda öğretim üyesi, iş adamı ve 630 civarında öğrenci iki gün süre ile İŞKUR Kampüste ve Kariyer Günlerine katılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük İcraat Programı ile üniversitede okuyan öğrencilere yaz tatillerinde ( SÇP) Sosyal Çalışma Programı uygulamaya konulmuş ve bu program kapsamında, üniversite öğrencilerimizin çalışma hayatı ile tanışmasının sağlamak, gençlere çalışma disiplini kazandırmak ve insani değerlerinin geliştirilmesini desteklemek maksatlarıyla toplumsal faydanın yüksek olduğu kamusal alanlarda sunulan hizmetlere üniversite öğrencilerinin geçici süreyle katılımlarının ve aynı zamanda geçici gelir elde etmelerinin sağlanması, İŞKUR ile olan iletişim ve işbirliklerinin artırılması hedefleriyle Kurumumuz tarafından Sosyal Çalışma Programı (SÇP) hayata geçirilmiştir.

Bu program Üniversiteye devam eden öğrencilerimize Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süre ile düzenlenebilecek ve SÇP(Sosyal Çalışma Programı Ödeneğinini) ilk uygulaması 2019 Temmuz ayında başlatılmıştır. İlimizde de Sosyal Çalışma Programı Kaymakamlıklar, Tarım İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hitit Üniversitesine toplam 156 öğrenci çalıştırılmak üzere verilmiştir.

SÇP 'nin hedef kitlesinin yüksek eğitim alan ve belirli bir mesleğe yönelik yetiştirilen nitelikli işgücü olduğu göz önünde bulundurulduğundan; bu programın belirli mesleki vasıflar yahut eğitim düzeyi aramadığımız Toplum Yararına Programlarla ( yani TYP ile) karıştırılmaması azami ölçüde dikkat gösterilmesi gereken bir husustur.

Bu doğrultuda, program katılımcılarının; sosyal, kültürel ve mesleki açıdan desteklenmesine katkı sağlayacak içerikteki görev tanımları belirlenmiş ve nitelikli işlerde görevlendirilmeleri zaruri bir gerekliliktir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan ve aşağıda ana başlıklar halinde belirtilen SÇP uygulanacak alanların, programın hayata geçirileceği uygun işlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesinde rehberlik edeceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla üniversitelerin ara sınıflarına devam eden öğrencilerin çalışacağı alanlar; doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerin desteklenmesi olarak belirlenmiştir” dedi.

(Esra ESEN)