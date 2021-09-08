Belediye Meclisi’nin oturumunda Aşgın’ın açıklamalarına yanıt veren Özdel, şunları söyledi:

“Bu ülkede birçok sorun var. Sorunların çözümü için de girişimler yapılıyor.

O gösterdiğiniz fotoğrafta yıllarca şunu yapıyoruz: Çorum’da bir katliam yaşanmıştır, hatta 12 Eylül iddianamesinde Çorum’da yaşanan olaylar resmi olarak yer almıştır. Bu iddianamede Çorum olaylarının nasıl darbeye zemin olarak hazırlandığı ayrıntısıyla anlatılmış.

Bizimle aynı düşüncede olan olmayan bir yığın insan Çorum katliamında hayatını kaybedenlerin anma töreni için ilimize geliyor. Şimdi burada şahsım kriminalize ederek toplumun karşısında beni suçluymuş gibi, sanki bir terör faaliyeti yapıyormuş gibi göstermekle bir yere varamayız.

Çözüm sürecinde akil adamlar toplantısı yapıldı. Beni de o toplantıya çağırdılar. Sayın başkan da o toplantıya gitti. O gün ne söylenmişse bugün de aynısı söylüyorum. Toplumu gerekerek, parçalayarak hiçbir yere varamayız. O toplantılara katılan muhafazakâr kesimin temsilcileri de güzel şeyler söyledi.

Ben bu kentte avukatlık yapıyorum. Hayatım, insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyle geçti. Solcusunu da savundum, sağcısını da savundum. Bu sistemden kim mağdursa her zaman yanında oldum.

Peki, ben sizin dosyalarınızı tek tek çıkartsam ne diyeceksiniz. AK Partililerin yargılandığı dosyaları çıkarsam ne yapacaksınız? FETÖ’cü uyduruk hakim ve savcıların açtığı dosyaları göstersem yakışın mı?

Samimiyetle söylüyorum; siz Hacı Bektaş Vakfı’na geldiğinizde biz gurur duyuyoruz. Orada bir yürüyüş var, şimdi biz suçlu muyuz? Çorum’da katledilen insanları andık diye suçlu muyuz?

Şurada zerre kadar kimseyi suçlamak istemiyoruz, ben bu kentte doğdum, bu kentte yaşıyorum. Bu kadar insanın gözü önünde bir belediye başkanına beni krimanilize etmek yakışıyor mu?

Yıllarca meydanlara çıktım, bundan sonra da çıkacağım ve 12 Eylül’de katledilen, fırınlarda yakılan insanları anacağım. Süleyman Atlas’ı anacağım, Veli dedeyi anacağım, Raif Erden’i anacağım, Gökçen Kartal’ı anacağım, katliamda yaşamını yitirmiş bütün canlarımızı ölene kadar anacağım. Çorum katliamını unutmayacağım, unutturmayacağım.”

(Süleyman ERDEN)

