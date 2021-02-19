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Çorum’da kartpostallık kar manzaraları
Çorum’da hafta başında etkili olan kar yağışı kenti beyaz bir örtüyle kaplarken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.
Güncel 19.02.2021, 15:30
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Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan mekanların arasında yer alan Millet Parkında ise kartpostallık manzaralar oluştu. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesindeki manzara görenleri hayran bıraktı.
Havadan görüntülenen Bahabey Çamlığında da karla kaplanan çam ağaçlarının görüntüsü görenleri adeta büyüledi.
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